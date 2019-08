CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO PSV / Come anticipato da Calciomercato.it, Lozano sarà in Italia mercoledì per le visite mediche con il Napoli.

Colpo dadi euro per gli azzurri, pronti ad abbracciare il nuovo attaccante. Il messicano è stato inseguito a lungo su input di, la trattativa è stata ormai definita con il. Le firme sui contratti, stando al 'Corriere dello Sport', dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. A seguire, il giocatore dovrebbe partire domani per poi completare l'iter per unirsi ai partenopei.