CALCIOMERCATO ALEX SANDRO DYBALA MANDZUKIC HIGUAIN / La Juventus è pronta a iniziare il nuovo anno calcistico. Tra i più carichi c'è sicuramente Alex Sandro, terzino da cui è ripartito Sarri per la sua nuova avventura in bianconero.

'La Stampa' riporta alcune parole del 28enne brasiliano, il quale ha parlato anche dei casi di mercato relativi due compagni di squadra: Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, il cui futuro deve ancora essere decifrato.

SU DYBALA - "Lui è un amico e un grande calciatore. Per la squadra sarà sempre importante".

SU MANDZUKIC E HIGUAIN - "La loro situazione non ci sta condizionando. Anche io ho letto in passatto che sarei dovuto andare via dalla Juventus ma alla fine sono rimasto qui".