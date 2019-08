CALCIOMERCATO MANDZUKIC JUVENTUS BAYERN MONACO / Mario Mandzukic dovrà prendere una decisione concreta per il proprio futuro. L'attaccante della Juventus infatti non rappresenta uno degli insostituibili per Maurizio Sarri. Ecco quindi che le possibilità di un suo addio dalla Continassa non sarebbero così peregrine. Bisognerà, ad ogni modo, concretizzare prima della chiusura della finestra di trasferimenti.

Secondo quanto affermato da 'Tuttosport', l'ipotesi di un suo ritorno alnon sarebbe sfumata del tutto. I due club starebbero continuando a parlarsi per cercare di trovare una quadratura del cerchio: il contatto decisivo potrebbe esserci anche in giornata. La formula sulla quale si starebbe ragionando sarebbe quella di un prestito fino alla fine di questa stagione.

