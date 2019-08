Calciomercato Inter, ecco la chiave per Sanchez

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / L'Inter è ormai vicinissima ad Alexis Sanchez. L'operazione, imbastita in pochi giorni dai nerazzurri con l'agente del cileno, Felicevich, può essere portata a conclusione entro le prossime ore. Ci sarebbe l'accordo di massima tra il club milanese e il Manchester United sul prestito oneroso con diritto di riscatto: 2-3 milioni di parte fissa subito, con 15 milioni da versare tra un anno.

In più, secondo il 'Corriere dello Sport', i 'Red Devils' avrebbero acconsentito ad accollarsi parte dell'ingaggio dell'attaccante. Nello specifico, l'Inter verserebbe al giocatore tra i 4 e i 5 milioni del monte complessivo di 15 milioni di ingaggio annuale, con Sanchez che sarebbe disposto a ridursi parzialmente lo stipendio per approdare in nerazzurro. 'Tuttosport' aggiunge che per il giocatore è già pronta la maglia numero 7, il cileno potrebbe sbarcare in Italia già mercoledì.