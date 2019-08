CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA MONACO BARCELLONA RUGANI / Quella di Daniele Rugani è una situazione che potrebbe sbloccarsi a breve. Il difensore della Juventus infatti non rientra a pieno nei piani del suo mentore Maurizio Sarri, che lo ha plasmato durante la sua avventura all'Empoli. Il suo mancato utilizzo durante l'esibizione della squadra a Villar Perosa è stato un segnale del momento delicato che il difensore sta passando. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', al momento sarebbero tre le destinazioni possibili per il 25enne.

In cima alla lista ci sarebbe la, con cui la Juventus si starebbe tenendo costantemente in contatto. I giallorossi, prima di tentare l'assalto definitivo per il calciatore nato a Lucca, vorrebbero monitorare con attenzione il neo acquisto. La pistainvece non ha subito in queste ore accelerazioni, sintomo che i monegaschi starebbero vagliando altre possibili soluzioni.

Capitolo Barcellona. Sabato Paratici è volato in Spagna per capire la fattibilità di un possibile scambio con Juan Miranda, terzino in uscita dal Barcellona B.