CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA NAPOLI JUVENTUS / Mauro Icardi dovrà cercare di risolvere al più presto la questione relativa al suo futuro. Come evidenziato sulle pagine di 'Tuttosport', in queste ore la moglie-agente dell'attaccante, Wanda Nara, starebbe cercando di capire le reali possibilità di un possibile approdo del marito alla Juventus, meta preferita dall'ex capitano nerazzurro.

Intanto il, altro club interessato a Maurito, sarebbe ancora in attesa ma avrebbe fatto sapere alla procuratrice di non essere disposto ad aspettare a lungo: l'ultimatum diè fissato al prossimo mercoledì, oltre il quale i partenopei non intendono attendere. Ad ogni modo, prima di dire di sì al progetto partenopeo, Icardi proverà a fare un ultimo tentativo per sbloccare la situazione con la Vecchia Signora.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!