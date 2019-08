NAPOLI TONELLI FIORENTINA / Lorenzo Tonelli potrebbe tornare nella sua Toscana.

Lainfatti sembra voler fare sul serio per il difensore di proprietà delche ha disputato la scorsa stagione alla I viola seguono il giocatore da diverse settimane , ma nelle ultime ore il direttore sportivoavrebbe accelerato per superare la concorrenza. Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato.

Lo riferisce 'Sky Sport' che sottolinea come sia proprio il classe 1990 il giocatore d'esperienza che i viola stanno cercando per rafforzare il proprio reparto arretrato. Resterà da definire se i viola proveranno a chiudere con il Napoli per un prestito oppure se acquisteranno il giocatore a titolo definitivo. Su Tonelli c'è anche il Sassuolo, che però sembra defilato: il direttore sportivo dei neroverdi Carnevali aveva sottolineato la difficoltà nell'acquistare il giocatore.