INTER POLITANO / Dopo aver perso Dzeko, che ha rinnovato con la Roma, l'Inter punta con decisione al ritorno in Italia di Alexis Sanchez per completare il reparto offensivo.

Voci in entrata ma anche in uscita, con Matteoaccostato a diverse compagini di Serie A tra cui sopratutto la Fiorentina. Stando però a 'Rai Sport', la dirigenza nerazzurra enon avrebbero intenzione di privarsi dell'ex Sassuolo. Il sodalizio meneghino riterebbe infatti incedibile Politano, con il tecnico salentino che lo considera un prezioso jolly sia da laterale di centrocampo che come pedina d'attacco.