JUVENTUS MANDZUKIC MILAN / Per la terza estate consecutiva potrebbe muoversi qualcosa sull'asse Torino-Milano. Rispettivamente sulla tratta Juventus-Milan. Dopo Bonucci (due volte), Caldara e Higuain, ora un nuovo affare potrebbe avere luogo tra le due squadre. Niente Demiral però, a lungo obiettivo rossonero.

Il Milan potrebbe infatti decidere di puntare su un attaccante in esubero dai bianconeri. Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato.

Come riporta 'Rai Sport', i rossoneri avrebbero infatti effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Mario Mandzukic. Il club meneghino è in cerca di un rinforzo offensivo e potrebbe decidere di optare per il croato, che è in uscita dalla Juventus. Il giocatore desidererebbe tornare in Germania al Bayern Monaco, ma il club bavarese avrebbe deciso di non fare offerte per il giocatore. Da qui la mossa del Milan che avrebbe già effettuato dei colloqui preliminari per capire se riuscire ad acquistare il giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Da valutare, anche in base alla possibilità di arrivare a Correa, se nei prossimi giorni la trattativa potrebbe eventualmente evolversi e concretizzarsi.