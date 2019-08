JUVENTUS ICARDI DYBALA / C'è sempre fermento in casa Juventus, sia per le possibili uscite che per gli eventuali nuovi acquisti nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Attesa soprattutto per le scelte che verranno effettuate dalla dirigenza bianconera nel reparto d'attacco, dove continua a tenere banco soprattutto il futuro di Paulo

Luigi Guelpa de 'Il Giornale', oltre al numero dieci, si è soffermato anche sui possibili movimenti in entrata del sodalizio campione d'Italia. Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato. "Juve: no Icardi, sì Moussa Dembélé. E Dybala resta", quanto postato su Twitter dal giornalista.