SAMPDORIA FIORENTINA SIMEONE DI FRANCESCO / Raggiante per la prima vittoria stagionale dopo il 3-1 in Coppa Italia ottenuto sul campo del Crotone, Eusebio Di Francesco ha parlato anche di mercato al termine della sfida contro i pitagorici.

Ai microfoni di 'Rai Sport', il tecnico della Sampdoria ha parlato del possibile arrivo di Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina e finito nel mirino dei blucerchiati.

"Non parlo di giocatori di altre squadre, ma un giocatore come lui non sarebbe molto adatto al nostro sistema di gioco. Acquistarlo vorrebbe dire cambiare sistema visto che verrebbe schierato al fianco di Quagliarella. Potrebbe capitarci di giocare a due punte, ma più facilmente a partita in corso" ha dichiarato il tecnico abruzzese.