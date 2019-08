COPPA ITALIA BOLOGNA SAMPDORIA / Poche sorprese nel turno eliminatorio di Coppa Italia. Nel pomeriggio rischia la Fiorentina, che ribalta il risultato solo negli ultimi dieci minuti. Decisivo l'ingresso di Vlahovic che con una doppietta stende il Monza. Di Chiesa il terzo gol viola. Quagliarella riparte da dove aveva concluso: c'è anche la sua firma nel passaggio del turno della Sampdoria, vincente a Crotone.

Vincente anche il Bologna, che supera il Pisa 0-3 all'Arena Garibaldi. Vincono poi anche gli altri club di A: Udinese, Cagliari e Spal. Per i sardi in gol Rog ed esordio anche per Nandez e Nainggolan. Vincono pure Sassuolo (1-0 allo Spezia) e Lecce, che annienta 4-0 la Salernitana di Ventura. Sorpresa a Perugia: il Brescia perde in rimonta e viene eliminato.

Out anche il, battuto ai supplementari dalla

I risultati:

Perugia-Brescia 2-1 (dts): Donnarumma (B) 43', Melchiorri (P) 93', Buonaiuto (P) 98'.

Fiorentina-Monza 3-1: Brighenti (M) 34', Vlahovic (F) 80' e 86', Chiesa (F) 88'.

Ascoli-Trapani 2-0: Scamacca 48' e 80'.

Cagliari-Chievo 2-1: Joao Pedro (CA) 7', Rog (CA) 17', Pucciarelli (CH) 43'.

Frosinone-Monopoli 5-1: Trotta (F) 31' e 36', Ciano (F) 58', Citro (F) 67', Brighenti (F) 74', Ferrara (M) 82'.

Udinese-Sudtirol 3-1: Lasagna (U) 49', Morosini (S) 66', Mandragora (U) 70' e 89'.

Lecce-Salernitana 4-0: Lapadula 4' e 76', Falco 61', Majer 81'.

Verona-Cremonese 1-2 (dts): Empereur (V) 7', Castagnetti (C) 93', Deli (C) 102'.

Pisa-Bologna 0-3: Poli 21', Palacio 60' e 63'.

Sassuolo-Spezia 1-0: Traore 9'.

Crotone-Sampdoria 1-3: Molina 8' (C), Caprari (S) 37', Quagliarella (S) 42', Maroni (S) 60'.

Spal-Feralpi Salò: 3-1: Maiorino (F) 1', Di Francesco (S) 2', Valoti (S) 16' e 32'.

Empoli-Pescara 2-1 (dts): Tuminello (P) 6', Dezi (E) 26', Moreo (E) 103'.

Cittadella-Carpi 3-3 (8-7 dcr): Diaw (CI) 25', Vano (CA) 43', 91', 94', Celar (CI) 71', Proia (CI) 118'.