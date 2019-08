JUVENTUS DEMIRAL / La Juventus, anche per bocca del CFO Paratici, ha blindato Merih Demiral dopo l'arrivo dal Sassuolo. Il giovane difensore turco ha ricevuto diverse offerte, tutte respinte dal club bianconero che ha deciso di puntare fin da subito su di lui dietro Bonucci, de Ligt e capitan Chiellini.

Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato.

Sul mercato è infatti finito Rugani, con le piste Roma, Monaco e Barcellona come possibili destinazioni per l'ex Empoli. Un ulteriore segnale della permanenza di Demiral a Torino arriva dalla conferenza stampa programmata per martedì all''Allianz Stadium', dove alle 14.30 il classe '98 verrà presentato ufficialmente davanti alla platea dei giornalisti.