FIORENTINA RONGIER OLYMPIQUE MARSIGLIA / Valentin Rongier resta un nome seguito per il centrocampo della Fiorentina. La pista che porta al centrocampista francese, complici anche gli acquisti di Badelj e Pulgar, sembra essersi un po' raffreddata.

E di questo potrebbe approfittarne l', anche lui interessato al giocatore. Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato.

Come riferiscono i francesi di 'Rmc Sport', il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento in caso di approdo a Marsiglia: "E' un grande club" ha dichiarato. I presidenti delle due società si sono già incontrati e hanno discusso della possibile trattativa. Ora i canarini attendono una proposta dei marsigliesi: l'offerta potrebbe aggirarsi attorno ai 13 milioni di euro, ma non è escluso che l'affare possa chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Recentemente l'agente di Rongier, aprendo anche le porte alla Serie A, aveva proprio sottolineato a Calciomercato.it come un'offerta da 7/8 milioni di euro sarebbe risultata troppo bassa.