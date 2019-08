JUVENTUS DE LIGT / Ultima amichevole pre-stagionale per la Juventus ieri sera contro la Triestina in vista dell'esordio in campionato a Parma. Sarri (assente al 'Nereo' Rocco' causa influenza e sostituito dal vice Martusciello) ha provato il possibile undici titolare in vista della gara del 'Tardini'senza Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino per recuperare da un affaticamento muscolare.

Il fuoriclasse portoghese non è però in dubbio per il Parma e nel tridente offensivo prenderà il posto di uno tra Bernardeschi e Dybala. A centrocampo, insieme a Pjanic e Rabiot, Sarri potrebbe consegnare una maglia da titolare a Khedira, mentre nelle retrovie da sciogliere il nodo a destra tra Danilo, Cuadrado e De Sciglio. Insieme a capitan Chiellini al centro della difesa sembrerebbe favorito Bonucci con l'esclusione eccellente di Matthijs de Ligt, fiore all'occhiello finora del mercato estivo della 'Vecchia Signora'.