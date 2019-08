ROMA RENNES BORDEAUX GONALONS / Dopo la deludente esperienza giallorossa e l'altrettanto deludente annata a Siviglia, Maxime Gonalons potrebbe tornare in Francia.

Ilsi è detto interessato al giocatore transalpino in uscita dalla, ma come riferisce l'emittente francese 'Rmc Sport', la pista sembra essersi complicata e raffreddata.

Nel contempo però sembra emergere un sorpasso nella corsa all'ex capitano del Lione. Anche il Rennes infatti avrebbe messo gli occhi su Gonalons e potrebbe chiedere alla Roma un prestito con diritto di riscatto. Stando alle voci provenienti dalla Francia, il club bretone potrebbe affondare il colpo all'inizio della settimana.