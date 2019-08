JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen non cambia idea. Il centrocampista danese avrebbe deciso di provare una nuova avventura, allontanando con forza un possibile rinnovo con il Tottenham. Il giocatore e il suo entourage - scrive il 'Daily Mirror' - avrebbero bloccato ogni conversazione sul rinnovo, in scadenza nell'estate 2020.

Eriksen avrebbe rifiutato un ricco prolungamento di oltre 11 milioni di euro a stagione con gli 'Spurs', con la chiara intenzione di provare una nuova esperienza in un altro top club europeo. Al momento però non sono arrivare offerte concrete per il numero 23, che piace in particolare a Real Madrid, Barcellona e Juventus. Eriksen potrebbe così liberarsi a parametro zero la prossima estate, con il sodalizio bianconero in piena corsa per assicurarsi i suoi servigi.