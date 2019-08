INTER ICARDI NAPOLI MILIK / Non si sblocca la situazione di Mauro Icardi all'Inter, con l'ex capitano sempre fuori dal progetto nerazzurro e per cui non sono arrivare ancora offerte ufficiali. Sfumata la pista Roma dopo il rinnovo di Dzeko con i giallorossi, la destinazione preferita da Icardi resterebbe sempre la Juventus.

Anche il Napoli è vigile sulla situazione, con Arkadiusz Milik che potrebbe anche rientrare in un possibile scambio con l'argentino. Stando a 'La Repubblica' ad Antonio Conte non dispiacerebbe un eventuale arrivo alla Pinetina del nazionale polacco, con il tecnico salentino che avrebbe dato il benestare per l'acquisto dell'ex Ajax in cambio di Icardi. L'operazione prevederebbe pure un conguaglio per le casse dell'Inter. Milik potrebbe comunque vestirsi di nerazzurro anche senza l'inserimento di Icardi.