Inter, colpo Biraghi: la decisione di Montella

CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA BIRAGHI / La Fiorentina sta perdendo in casa contro il Monza, il match di CoppaItalia. Alla partita, ancora in corso, non ha preso parte Biraghi.

Il terzino, nel mirino dell'è stato lasciato in panchina per tutti i 90 minuti di gioco:ha infatti già effettuato i tre cambi a disposizione. Un altro chiaro segnale di come Biraghi sia sempre più vicino all'Inter