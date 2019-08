Brescia, Cellino annuncia Balotelli

BRESCIA CELLINO BALOTELLI / Ormai manca solo l'ufficialità, ma Mario Balotelli è virtualmente un nuovo giocatore del Brescia. La conferma arriva dal presidente del club lombardo, Massimo Cellino, che con grande entusiasmo racconta: "Mi ha espresso la voglia di tornare nella sua città, era un'ideale firma in bianco.

Da qui tutte quelle voci che hanno fatto solo confusione, perché non c'era alcun accordo scritto e ilsi è precipitato a Montecarlo per farci lo sgambetto - le dichiarazioni riportate da 'Gazzetta.it' -. Ho delle belle sensazioni, sono sicuro che Mario darà tutto per la salvezza, che resta un obiettivo difficile. È un modo anche per ringraziare Brescia, che mi è molto vicina. Non do le cifre, ma questa operazione costa tanto. E non l'ho fatto per gli abbonamenti, siamo vicini a quota 10.000 e presto chiuderemo le sottoscrizioni".