CALCIOMERCATO MILAN NEYMAR DONNARUMMA / E' lunga la lista dei calciatori che dal Real Madrid potrebbe trasferirsi al Psg per abbassare il costo del cartellino del colpo Neymar. Tra questi c'è anche KeylorNavas.

Un eventuale passaggio dell'estremo difensore dal Real ai francesi metterebbe a tacere una volta per tutte i rumors di calciomercato , che vorrebbero ilancora sulle tracce di. Navas a Parigi chiuderebbe le porte al calciatore del, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi tifosi. Con la permanenza a Milano, per il classe 1999 sarà tempo di rinnovo: la società rossonera da settembre sarà chiamata a trovare un accordo con Raiola, avendo un contratto in scadenza solo nel 2021.