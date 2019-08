Inter, Werner al Bayern Monaco? La decisione

INTER WERNER BAYERN MONACO / Futuro in Bundesliga per Timo Werner, uno dei talenti tedeschi più corteggiati a livello internazionale.

Classe '96, stella dell'RB Lipsia, l'attaccante cresciuto nel vivaio dello Stoccarda è in scadenza di contratto nel 2020 e di recente è stato accostato anche all'che è in gran fermento sul fronte offensivo e tiene sempre sotto osservazione il mercato della Bundes. Il quotidiano 'Bild', però, fa il punto della situazione e scrive oggi che ilavrebbe deciso, dopo gli arrivi di Perisic e Coutinho, di non piazzare l'affondo in questa sessione estiva e rimandare all'anno prossimo l'arrivo di Werner che si svincolerà dal suo club.