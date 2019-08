Real Madrid, colpo Neymar: da Varane a Isco, le richieste di Leonardo

CALCIOMERCATO REAL MADRID NEYMAR NAVAS JAMES RODRIGUE / Il RealMadrid vuole chiudere il calciomercato mettendo a segno il colpo Neymar. La trattativa tra le parti va avanti e i calciatori chiamati in causa per il trasferimento nella Capitale spagnola dell'asso brasiliano potrebbero essere davvero parecchi: per abbassare i costi, Leonardo aveva chiesto Vinicius ma dai Blancos è arrivato un secco no.

Ma non mancano i calciatori che piacciono all'ex Milan: più passa il tempo - si legge su 'As' - più aumentano le possibilità di vedere James Rodriguez, che resta un sogno del Napoli , a Parigi. Altro elemento apprezzato è Keylor, in uscita dal Real al pari del colombiano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Nella lista del Psg ci sono anchema quest'ultimi due sembrano incedibili.