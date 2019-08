Juventus, smentita una pista per Emre Can

JUVENTUS EMRE CAN / Nella Juventus piena di grandi calciatori e con la necessità di sfoltire la rosa per non lasciare in panchina nomi pesanti e, soprattutto, riequilibrare i conti, tra i nomi da tenere sotto osservazione c'è anche quello di Emre Can.

Arrivato a zero un anno fa dal, il tedesco può garantire ai bianconeri una plusvalenza importante e nelle scorse ore è stato accostato in particolare a. Dalla Germania, però, arriva una secca smentita all'ipotesi di ritorno in Baviera: secondo il giornalista Christian, firma del quotidiano 'Bild', non risultano contatti con il Bayern che non sarebbe interessato al ritorno del centrocampista classe '94 cresciuto nel vivaio del club.