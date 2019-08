CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO CORREA DEPAY / E' scattato l'allarme tra molti tifosi del Milan dopo il risultato deludente di ieri sera contro il Cesena. I rossoneri di mister Giampaolo hanno chiuso la preparazione con un pareggio contro una squadra di Serie C. I carichi di lavoro di questi giorni hanno certamente influito al pari delle tante assenze dalla mediana in su. Ma allo stesso tempo il match di ieri ha evidenziato una lacuna che la squadra rischia di pagare fin da subito se Maldini, Boban e Massara non decideranno di correre ai ripari: la priorità è la seconda punta, vitale per il gioco di Giampaolo. Il Milan ha estrema necessità di un calciatore, veloce con abilità a saltare l'uomo, capace da fare da collante tra la trequarti e l'attacco. Caratteristiche individuate in Correa.

Il Milan deve provare ad accelerare in questi giorni perché Castillejo ha dato prova di non essere pronto per ricoprire quel ruolo.

L'alternativa al giocatore dell'Atletico Madrid potrebbe essere Depay, che anche in Lione-Angers ha dimostrato di che pasta è fatta. Attenzione anche a Mariano del Real Madrid, che però non sembra essere proprio il profilo ideale. I soldi dovrebbero arrivare dalle cessioni di Laxalt e AndreSilva.

A centrocampo, la sensazione è che il Milan rimarrà così se non dovesse uscire Suso. Giampaolo continua a schierarlo da trequartista ma col tempo attenzione a Bonaventura se il mercato non dovesse dare una mano a Giampaolo.