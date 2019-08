CALCIOMERCATO ROMA HYSAJ ZAPPACOSTA / Domani inizieranno le ultime due settimane del calciomercato, il gong è fissato per le ore 20 del 2 settembre. Tutti i club sono alle prese con gli equilibri tra entrate e uscite in vista anche della presentazione delle liste alla Lega Serie A ma soprattutto alla Uefa per le competizioni europee. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è alle prese con tante situazioni complesse. Sono sette infatti i giocatori in uscita: Olsen, Santon, Coric, Gonalons, Pastore, Schick e Defrel. Non sarà facile piazzarli tutti ma anche per l'arrivo di nuovi innesti (la priorità è un altro difensore centrale) è fondamentale procedere alle cessioni. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

OIsen, Gonalons e Defrel sono i più vicini ad abbandonare Trigoria, per gli altri la missione di Petrachi è più complicata. Se dovesse partire Santon, che potrebbe essere ceduto al Parma o alla Spal, la Roma porterà a casa un nuovo terzino destro in grado di giocarsi il posto con Florenzi che Fonseca immagina anche di schierare in qualche circostanza in posizione più avanzata, da esterno alto. La sfida è tra due profili: Zappacosta e Hysaj con il terzino del Chelsea in vantaggio.

Petrachi ha già avviato i contatti con il suo procuratore Alessandro, Zappacosta potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto, ma sarà determinante la decisione di Lampard che lo considera un'alternativa ad Azpilicueta. Hysaj è in uscita dal Napoli che, però, vuole cederlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. La Roma vuole che il club diabbassi le sue pretese rispetto alle cifre di cui si è parlato finora: 3 milioni per il prestito e 17 per il riscatto obbligatorio.

Per il Napoli, che con Di Lorenzo, Malcuit, Ghoulam e Mario Rui è già ben coperto riguardo sugli esterni bassi, la partenza di Hysaj sarebbe importante anche per liberare spazio in vista di nuovi rinforzi. Con l’arrivo di Lozano (mercoledì sosterrà le visite mediche a Villa Stuart), Ounas dovrebbe essere il primo ad essere ceduto con il Lille in vantaggio, per Verdi il Torino attenderà il play-off contro il Wolverhampton, in ogni caso ci sarebbe anche la Sampdoria in agguato. Hysaj è di formazione italiana ed al netto dell'eventuale partenza di Verdi, in caso di permanenza al Napoli occuperebbe il quarto slot per la lista Uefa. Il Napoli potrebbe formare la rosa con 23 elementi più Gaetano che sarà inserito in lista B ma poi non ci sarebbe più spazio per eventuali innesti in arrivo dal mercato salvo altri movimenti in uscita o scambi. Un esempio: Icardi potrebbe anche essere acquistato ma inserendo Milik come eventuale contropartita.