p>MOURINHO/ In uno spezzone di un'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sports', Josè, ex allenatore di Inter, Real Madrid e Manchester United, ha parlato della sua situazione, lasciandosi andare alla commozione: "Mi stavo divertendo dal momento in cui sono entrato nel calcio, ma ora è diventata una cosa seria".

Mourinho ha poi aggiunto: "Essendo una cosa seria senza mai fermarmi, e ora sono fermo, posso dire che mi manca provare quel divertimento".