Juventus, il Real prepara il blitz per Eriksen: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID ERIKSEN TOTTENHAM / Il rifiuto di rinnovare con il Tottenham da parte di Christian Eriksen è apparso come un segnale inequivocabile circa la voglia del danese di cambiare aria. Il centrocampista infatti, seguito anche dalla Juventus di Maurizio Sarri, vorrebbe lasciare il club londinese, con cui ha ancora un altro anno di contratto.

Secondo quanto rivelato da 'thesun.co.uk', per cercare di strappare il sì agli Spurs, ilsarebbe intenzionato a mettere sul piatto un'ultima offerta da poco più di 65 milioni di euro. La dirigenza spagnola sarebbe fiduciosa sulla buona riuscita dell'operazione, che potrebbe concretizzarsi in queste ore. Lo stesso tecnico del Tottenham Pochettino , pochi giorni fa, non aveva escluso a prescindere un possibile addio del classe '92, palesando una decisa incertezza per quanto riguarda il futuro del proprio tesserato.

Per tutte le notizie più importanti del mercato CLICCA QUI!