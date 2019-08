CALCIOMERCATO FIORENTINA RIBERY/ La Fiorentina è ancora su Ribery ma il matrimonio resta difficile non solo per una questione economica.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il campione francese attualmente svincolato vuole delle garanzie tecniche - tradotto, la certezza di avere la maglia da titolare - che i viola non possono dare dato che gli obiettivi prioritari per l'attacco rimangono altri. Ricordiamo che anche il Torino , al quale è stato proposto, valuta il 36enne Ribery che gradirebbe molto l'approdo in Serie A ma che di recente ha ricevuto una importante offerta dalla Russia , per la precisione dalla Lokomotiv Mosca.