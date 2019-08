CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BAYERN MONACO / Mario Mandzukic non farà parte della rosa del Bayern Monaco quest'anno. È questo quello che ha confermato il giornalista della 'Bild' Christian Falk su 'Twitter', commentando con un 'vero' la notizia lanciata dall'account 'Beyern & Germany', secondo cui i bavaresi non sarebbero intenzionati a fare offerte per assicurarsi l'attaccante croato.

L'improvviso dietrofront dei tedeschi costringeràa trovare un'altra sistemazione per il classe '86, che non rientrerebbe a pieno nei progetti tecnici del nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri.

Nonostante i diversi infortuni, Mandzukic è reduce da una buona stagione con la maglia della Vecchia Signora, durante la quale ha realizzato 10 gol e 7 assist. Con i bavaresi ha già giocato in passato tra il 2012 e il 2014, disputando 88 gare, condite da 48 gol e 14 assist.