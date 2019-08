SONDAGGIO CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA INTER/ Interrogati su Twitter, gli utenti del social network hanno risposto ad una domanda su Paulo Dybala, attaccante della Juventus e protagonista di un gran gol nella sfida di ieri sera con la Triestina.

Le preferenze espresse dai votanti sono state ben chiare, per il 58% la Joya deve continuare a vestire la maglia bianconera. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Con il 26% invece, troviamo le preferenze per una scambio con l'Inter per Mauro Icardi. Infine, il 16% dei votanti ha optato per una cessione, ma non al club nerazzurro.