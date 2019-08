CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI FLAMENGO / Corteggiato a lungo dal Flamengo, Mario Balotelli ha scelto il Brescia come club dal quale ripartire nel prossimo campionato.

L'affetto ricevuto dai tifosi della squadra brasiliana però non è passato inosservato agli occhi di SuperMario, che ha voluto ringraziare su 'Instagram' tutto l'ambiente vicino alla società rossonera: "Ringrazio tutti i tifosi del Flamengo per i messaggi e per l'affetto che mi avete trasmesso nei giorni scorsi. Buona fortuna al club e a tutti voi".

