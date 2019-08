p>CALCIOMERCATO INTER LLORENTE VIDAL / L'Inter è ad un passo da Alexis Sanchez : l'attaccante cileno delè pronto a rientrare in Italia dopo l'affondo decisivo della dirigenza nerazzurra che hanno virato su di lui dopo il rinnovo ufficiale dicon la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' però il possibile acquisto di Sanchez non esclude quello di un vice Lukaku: ecco che la pista che porta a Fernando Llorente rimane sempre calda. Occhio però a Milik, nel caso in cui Icardi decidesse di accettare il Napoli. Intanto Conte spera ancora nell'arrivo di un centrocampista: piace sempre Vidal ma al momento l'Inter non ha presentato nessuna offerta ufficiale.