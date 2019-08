CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / L'Inter è ad un passo da Alexis Sanchez: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'affare è destinato a chiudersi nelle prossime 48 ore.

In mattinata ci sono stati ulteriori contatti con il, deciso a dividere l'ingaggio monstre percepito dal cileno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Svelate le cifre dell'affare: 2-3 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12-15 milioni. L’Inter conta di chiudere già nelle prossime 48 ore, con Fernando Felicevich, l’agente di Sanchez, che è in Inghilterra per definire l'affare. Filtra grandissima fiducia dall'ambiente nerazzurro grazie anche alla volontà ferrea del Niño Maravilla che vuole con decisione il club allenato da Antonio Conte (spunta il retroscena sulla Roma).