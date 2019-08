CALCIOMERCATO CAGLIARI SIMEONE DEFREL BARROW / Dopo aver perfezionato grandi colpi come Nandez dal Boca Juniors e come il ritorno di Nainggolan dall'Inter, il Cagliari da tempo sul mercato è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Rolando Maran.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' ci sono da registrare i continui contatti con la Fiorentina per Simeone visto che la trattativa con la Roma per Defrel al momento ancora non si sblocca in virtù di un mancato accordo sul pagamento delle rate con la dirigenza giallorossa, come confermato ai microfoni di Calciomercato.it dall'agente del francese. Intanto Giulini ha sondato anche l’Atalanta per avere informazioni su Musa Barrow.