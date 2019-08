CALCIOMERCATO ROMA DIFENSORE / La settimana dei rinnovi (Zaniolo, Under, Dzeko) è terminata, la Roma ora riflette sul difensore esperto e rapido da regalare a Paulo Fonseca. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è congelata (non quindi ancora saltata) la pista che porta a Dejan Lovren, centrale croato in uscita dal Liverpool.

Altro nome è quello di Daniele, fuori dai piani di Sarri alla: l'ex Empoli però non convince pienamente lo staff tecnico romanista. Resta in piedi la candidatura di German, 28 anni, capitano della Fiorentina. Sono quindi giornate di riflessioni per la Roma che in difesa ha comunque chiuso l'arrivo del turco Mert: il 22enne, acquistato a titolo definitivo dal, è considerato un prospetto interessante.

Eleonora Trotta e Daniele Trecca