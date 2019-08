JUVENTUS LIONE DEMBELE / Gli occhi della Juventus in Ligue 1: come riferisce il 'Corriere dello Sport', gli osservatori bianconeri hanno assistito venerdì sera alla roboante vittoria del Lione contro l'Angers (6-0).

Occhi puntati soprattutto su Moussa, attaccante esterno classe 96, approdato in Francia la scorsa estate proveniente dal: il 23enne, autore di una doppietta, è da tempo sul taccuino di Paratici e non è escluso un tentativo dellapiù per il futuro che per la stagione che sta per iniziare.

Sempre in ottica futura da segnalare l'interesse per altri due talenti del Lione: Lucas Tousart, centrocampista classe 1997, e Houssem Aouar, anche lui centrocampista classe 1998 a segno venerdì sera. La Juve in missione: si guarda in casa Lione per il futuro bianconero.