p>CALCIOMERCATO MILAN LAXALT / Diegoè pronto a lasciare ildurante questa finestra estiva di mercato: l'esterno uruguaiano rimane in uscita e si sta cercando in questi giorni la miglior sistemazione per lui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si è parlato di una sua possibile permanenza in Italia visto l'interesse di diversi club come Spal e Torino ma il suo futuro potrebbe essere all'estero. Secondo quanto riportato dal portale turco 'TRT Sport' l'agente di Laxalt ha avuto contatti positivi con il Fenerbahce che hanno avuto un esito positivo, trovando l'accordo con il club: ora bisognerà trovare quello con il Milan ma la tratttativa è ben avviata.