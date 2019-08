CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen non cambia idea: il trequartista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, vuole una nuova sfida in una delle big europee, anche se al momento non è arrivata nessuna proposta agli 'Spurs'.

La sua voglia di addio è testimoniata dal no alla proposta di rinnovo recapitata dalla società londinese: contratto da circa 11 milioni di euro l'anno per prolungare la sua permanenza alla corte di, come riportano dal 'Mirror'. Cifra che non è stata sufficiente per convincere Eriksen a prolungare il suo contratto con il: il danese spera in un'offerta last minute da, anche se al momento non si sono notizie in tal senso. In caso contrario, anche considerato che gli Spurs non potrebbero poi sostituirlo, il calciatore è pronto ad andare in scadenza, potendo firmare con una nuova squadra già a gennaio e trasferirsi a parametro zero la prossima estate.