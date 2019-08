CALCIOMERCATO FIORENTINA DE PAUL GABBIADINI / La Fiorentina sogna Rodrigo De Paul: il centrocampista argertino dell'Udinese è il grande obiettivo di mercato della dirigenza viola.

Secondo però quanto riportato da 'Tuttosport' la trattativa risulta ancora difficile visto che l'al momento non sembra smuoversi dalla richiesta di 40 milioni di euro.

Intanto prende sempre più forma l'ipotesi di scambio con la Sampdoria che prevede il passaggio in viola di Gabbiadini e in quello blucerchiato del 'Cholito' Simeone. Attenzione perché anche il Cagliari ha effettuato dei sondaggi per l'argentino.