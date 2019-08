p>CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO /è uno dei candidati principali a lasciare l'durante questa finestra di mercato ma la sua partenza al momento è in stand-by: secondo quanto riportato da 'Tuttosport' le offerte arrivate a Milano per il centrocampista portoghese al momento sembrano non soddisfare Marotta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'ultima dal punto di vista cronologica è quella dello Sporting CP che però non sembra essere intenzionata ad andare oltre al prestito per il ritorno di Joao Mario. Galatasaray e Monaco ci hanno provato senza successo, attenzione ad un possibile inserimento del Siviglia.