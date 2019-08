FIORENTINA RIBERY / Frank Ribery apre alla Fiorentina: nuovi contatti ci sono stati tra la società viola e l'attaccante francese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Bayern Monaco. Come riferisce 'Sky', il calciatore avrebbe aperto alla possibilità di approdare in Serie A e domani potrebbero arrivare novità in senso positivo o negativo.

Confermato le offerte provenienti dalla Russia: come raccontato da Calciomercato.it, Lokomotiv Mosca e Dinamo Mosca si sono fatte vive per l'ex nazionale francese presentando offerte che tentano il calciatore. Ore comunque decisive per Ribery che non ha chiuso la porta alla Fiorentina:'sogna' il colpo ad effetto per il suo primo anno da presidente.