CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA / La Juventus continua a rimanere fortemente interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera, pronta ad affondare il colpo visto che al momento in blaugrana non c'è grande spazio per un giovane come lui.

Il Barcellona però come anticipato da Calciomercato.it, non vuole perdere il controllo del suo gioiello e per questa la trattativa non è facile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato da 'Tuttosport' la Juventus sta cercando una soluzione per anticipare la ricca concorrenza, in primis quella della Marsiglia, evitando però un investimento importante già nell’immediato. Possibile uno scambio con Rugani ma Valverde al momento ha già quattro centrali in rosa a disposizione. E allora ecco che Paratici potrebbe riproporre un'operazione stile 'Demiral': la Juventus sarebbe disposta ad ingaggiare Miranda in sinergia con un club di serie A sulla falsariga di quanto già fatto con il Sassuolo per il centrale turco in modo da garantire allo spagnolo anche più minutaggio e la possibilità di adattarsi al campionato italiano.