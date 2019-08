p>CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI DALBERT / In queste ultime ore di calciomercato l'è al lavoro per perfezionare il ritorno in nerazzurro di Cristiano: il laterale viola della, cresciuto nel settore giovanile della 'Beneamata', infatti è pronto a subentrare al partente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato da 'Tuttosport' il brasiliano, all'inizio coinvolto nella trattativa con la Fiorentina, è vicino al ritorno al Nizza: il club francese è disposto a chiudere con l'Inter sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.Stessa formula che verrà utilizzata dall'Inter per Biraghi: escluso l’inserimento di Politano come contropartita tecnica in uno scambio con la Fiorentina.