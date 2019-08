LAZIO LLORENTE BABACAR / Due settimane alla fine del calciomercato e per la Lazio si fa strada l'ipotesi di acquistare un altro attaccante: con il rinnovo di Caicedo che tarda ad arrivare (scadenza 2020), c'è la possibilità che l'attaccante ecuadoregno possa partire prima del 2 settembre.

Valutato circa 10 milioni di euro, davanti ad un'offerta di qualche milione inferiore la trattativa potrebbe partire ma al di là del destino della 'Pantera', l'idea di Tare è di regalare un rinforzo in avanti a Simone: come riferisce il 'Corriere dello Sport', oltre al sogno(ma l'operazione sarebbe molto onerosa e la concorrenza, partendo da, è tanta) ci sono altri nomi al vaglio della dirigenza biancoceleste. Sguardo rivolto in Italia dove Giovanniè in uscita dalla, così comedal; da non scartare anche l'ipotesidal. All'estero, invece, occhi su Hassan del Braga,del Gent edel Genk.