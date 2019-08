p>CALCIOMERCATO ATALANTA / Quella che sta per iniziare è sicuramente una delle stagioni più importanti della storia dell': la squadra nerazzurra disi appresta a disputare per la prima volta la Champions League dopo il terzo posto conquistato nella passata stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la Dea è riuscita a blindare quasi tutti i gioielli, protagonisti dell'incredibile cavalcata della passata stagioni, con importanti rinnovi che testimoniano il progetto ambizioso della dirigenza. Zapata, Gomez e Ilicic ma anche Djimsiti, Castagne, Palomino, Toloi, Freuler, de Roon e il tecnico Gasperini. Il tutto senza dimenticare i colpi Muriel e Skrtel: rinforzi importanti e d'esperienza pronti ad innalzare ulteriormente le ambizioni della Dea.