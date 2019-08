CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC RUGANI / Sarri è stato chiaro in conferenza stampa, Paratici lo ha ribadito: la Juventus è chiamata in questi ultimi giorni di mercato a cercare di piazzare i diversi esuberi presenti in rosa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Su tutti c'è Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'attaccante croato è vicino al ritorno al Bayern Monaco. L'intenzione di Kovac e Salihamidzic è quella di trovare un sostituto all'altezza di Lewandowski.

E Mandzukic è l’identikic perfetto per essere l’alternativa al polacco: il club bavarese è pronto a spingersi fino ad un ingaggio da 5,5 milioni con Paratici che vorrebbe ricavare dalla cessione di Super Mario una decina di milioni.

Capitolo Rugani. Il Monaco, che a metà settimana sembrava deciso a dare l’assalto al difensore toscano per portarlo nel Principato, appare ora una pista raffreddata mentre, guardando sempre all’estero, potrebbe esserci nuovo un interessamento del Barcellona, che già aveva messo gli occhi su Rugani a fine 2018. Attenzione anche alla Roma: qualora la dirigenza giallorossa non riuscirà ad arrivare a nessun difensore, negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare proprio Rugani in prestito con un diritto di riscatto.