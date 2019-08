p>CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Lanon ha ancora smesso di credere al possibile ritorno a Torino di Paul: secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la dirigenza bianconera ha in mente una strategia per il centrocampista francese in forza al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Real Madrid in questi giorni sta institendo con Zidane che avrebbe chiesto un ultimo sforzo a Florentino Perez in questa finestra di mercato: il Manchester United però continua a fare muro e Paratici spera che il 'Polpo' non si muova in modo da poterci riprovare tra gennaio e l’estate 2020. Nel frattempo si cercherà di piazzare sul mercato i diversi esuberi per accumulare il tesoretto da 150 milioni di euro necessario per convincere lo United.