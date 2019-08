MILAN MALDINI CORREA MARIANO DIAZ / E' in Spagna che può prendere corpo il nuovo Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico della società rossonera, è atteso a Madrid per una missione che potrebbe rappresentare una svolta per il mercato del club da diverse settimane in pausa con le difficoltà a fare cassa con le cessioni (Andrè Silva) in particolare.

Nella capitale spagnola il dirigente milanista parlerà cone Real: nel primo caso l'obiettivo resta Correa, ma resta anche la distanza tra domanda e offerta che fatica ad accorciarsi; nel secondo caso l'obiettivo è Mariano, già accostato ai rossoneri ad inizio mercato ed ora tornato di moda.

Ma in Spagna Maldini potrebbe parlare anche della cessione di Andrè Silva: per lui il 'Corriere dello Sport' fa l'ipotesi Valencia un affare che potrebbe avere ripercussioni anche sulla trattativa Correa con Rodrigo all'Atletico.