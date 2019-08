CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Alexis Sanchez all'Inter è un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede: dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma, Marotta si è fiondato deciso sull'attaccante cileno, che Antonio Conte voleva già ai tempi della Juventus, strappando il sì del calciatore al ritorno in Italia.

Un affare che potrebbe essere impostato con la formula del prestito con diritto di riscatto: come si legge sulla 'Gazzetta Sportiva', infatti, dalsarebbe stata fatta una valutazione di 20 milioni di euro. Rispetto all'affare, i Red Devils dissero no al prestito con diritto di riscatto, questa volta dall'Inghilterra sarebbe arrivata un'apertura: cinque milioni per il trasferimento a titolo temporaneo, quindici milioni tra un anno per far diventare l'exa titolo definitivo un calciatore nerazzurro. Queste le basi dalle quali si parte per concretizzare il trasferimento diche sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio per provare il rilancio alla corte di Conte.